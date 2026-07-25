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    Более 2,5 тысячи жителей Алматы получили доступ к питьевой воде за счет возвращенных активов

    В микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы завершено строительство сетей водоснабжения и водоотведения за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры, передает Kazinform.

    вода
    Фото: Kazinform / Pexels / Freepik

    Как сообщили в прокуратуре Алматы, в рамках проекта проложено 21,6 км водопроводных и 24,7 км канализационных сетей, построено 15,6 км дорог и три канализационные насосные станции.

    Реализация проекта позволила решить многолетнюю проблему отсутствия централизованных инженерных коммуникаций. К новым сетям подключен 921 абонент, стабильный доступ к центральному водоснабжению и системе водоотведения получили более 2,5 тыс. жителей микрорайона.

    В настоящее время объект проходит процедуру передачи на баланс ГКП «Алматы Су».

    Ранее сообщалось о том, что более 7,3 тысячи жителей Алматы обеспечат водоснабжением за счет возвращенных государству активов.

    Возврат активов Вода Прокуратура Алматы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор