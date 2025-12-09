Грязный дождь испачкал одежду жителям Алматы: названа причина

О черных пятнах после дождя на одежде алматинцы рассказали в соцсетях, приложив фото. Люди констатировали, что впервые увидели черный грязный дождь. Другие алматинцы прокомментировали публикацию, отметив, что заметили похожее явление.

В департаменте экологии Алматы в ответ на запрос Kazinform прокомментировали ситуацию.

Фото: threads/ ainur_argancheyeva

— В последние недели в городе Алматы наблюдалось длительное отсутствие осадков. Из-за этого в атмосфере скопилось повышенное количество загрязняющих веществ — пыли, сажи, выбросов автотранспорта и промышленных предприятий. Безветренная и инверсионная погода способствовала их накоплению в приземных слоях воздуха. Вчерашний дождь стал первым после продолжительного сухого периода и, так называемый «первый очищающий дождь», смыл из воздуха значительное количество этих частиц. Во время осадков капли дождя улавливают пыль и сажу, находящиеся в атмосфере, и переносят их на землю. Поэтому на светлой одежде, окнах или кузовах автомобилей можно заметить темные следы — это нормальное физическое явление, — считают в департаменте экологии.

Такое явление можно назвать «грязным дождем» или «дождем с примесью сажи». Но при этом ответственный за экологию госорган заверил, что данный дождь не имеет примесей кроме тех, которыми уже каждый день дышат алматинцы и гости города.

— Это не означает, что дождь токсичен, но указывает на высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе, особенно мелкодисперсных частиц PM2.5 и PM10. Дождь действительно смывает из атмосферы загрязняющие вещества — это научно подтвержденный процесс, называемый «влажным осаждением». Темные пятна образуются из-за осевших частиц пыли, сажи и автомобильных выбросов, попавших в дождевые капли. Если бы дождь был химически опасным или кислым, наблюдались бы характерные признаки — запах, коррозия металлов, ожоги на листьях растений и т. д. В данном случае этого не отмечено. Появление темных пятен на одежде — это результат вымывания из атмосферы накопившихся частиц пыли и сажи первым дождем. Это природное явление, но оно служит индикатором повышенного уровня загрязнения воздуха в Алматы, — отметили в департаменте экологии.

