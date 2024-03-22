Грязевая масса сошла в Алматинской области

В Алматинской области в результате интенсивного выпадения дождя произошел склоновый сток, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, в результате интенсивного выпадения локального ливневого дождя по бассейну реки «Узын-Каргалы» выше села Каргалы в 2,4 километрах с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку «Узын-Каргалы».

— Вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги села Каргалы — плотина Узын-Каргалы, дорожное полотно не повреждено, проезд имеется, объем грязевой массы устанавливается, — проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.

В результате склонового стока в реке «Узын-Каргалы» появилась мутность воды примерно 2-3 балла. Отмечается, что в целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения, было принято решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды, которым вода подается из реки «Узын-Каргалы». Остальная часть села получает питьевую воду от глубинных насосов. Расчистка автодороги запланирована на 22 марта.