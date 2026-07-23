Грузовикам ограничат въезд в центральную часть Алматы

В Алматы с 25 июля вступят в силу ограничения на движение грузового транспорта с нагрузкой на ось свыше 8 тонн. Новые меры направлены на снижение транспортной нагрузки на центральные улицы города, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.

В настоящее время в городе ведутся работы по установке соответствующих дорожных знаков. Ограничения будут действовать ежедневно с 07:00 до 22:00 в пределах квадрата: улица Саина — проспект аль-Фараби — Восточная объездная автомобильная дорога (ВОАД) — проспект Рыскулова.

Как сообщили в управлении, монтаж дорожных знаков планируется завершить до 24 июля. После завершения всех организационных мероприятий ограничения начнут действовать с 25 июля.

Изменения реализуются совместно с управлением административной полиции департамента полиции Алматы.

В ведомстве отметили, что введение ограничений позволит повысить пропускную способность улично-дорожной сети, снизить транспортную нагрузку на наиболее загруженные магистрали, повысить безопасность дорожного движения и улучшить экологическую ситуацию в городе.

Водителям грузового транспорта рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом новых требований, соблюдать требования дорожных знаков и выполнять указания сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Казахстана усилило контроль за большегрузами на дорогах страны. Известно, что сезонные ограничения для большегрузов действуют в регионах Казахстана.