    09:38, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Грузовик загорелся на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

    На трассе в области Абай загорелся грузовой автомобиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП области Абай

    По данным пресс-службы областного департамента полиции, на 900 километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск загорелся грузовой автомобиль марки Shacman.

    — По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность большегрузного автомобиля. Возгорание началось с области колес. Водитель вовремя заметил ситуацию, остановил машину и успел выйти в безопасное место. К счастью, никто не пострадал, — говорится в сообщении.

    В связи с этим, сотрудники полиции напоминают, что перед выездом на дорогу необходимо тщательно проверить техническое состояние автомобиля.

    Напомним, ранее сообщалось, что маршрутный автобус загорелся в Усть-Каменогорске.

    Данагуль Карбаева
    Автор
