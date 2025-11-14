Грузовик загорелся на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

По данным пресс-службы областного департамента полиции, на 900 километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск загорелся грузовой автомобиль марки Shacman.

— По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность большегрузного автомобиля. Возгорание началось с области колес. Водитель вовремя заметил ситуацию, остановил машину и успел выйти в безопасное место. К счастью, никто не пострадал, — говорится в сообщении.

В связи с этим, сотрудники полиции напоминают, что перед выездом на дорогу необходимо тщательно проверить техническое состояние автомобиля.

