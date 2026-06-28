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    Грузовик с моторным маслом опрокинулся и загорелся в Жамбылской области

    В Жуалынском районе Жамбылской области на 560-м километре автодороги «Алматы – Ташкент», вблизи села Нурлыкент, произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием, передает Kazinform cо ссылкой на МЧС.

    Грузовик с моторным маслом опрокинулся и загорелся в Жамбылской области
    Кадр из видео МЧС

    По данным ведомства, грузовой автомобиль, перевозивший моторное масло, опрокинулся. После этого произошло возгорание транспортного средства и разлившихся горюче-смазочных материалов.

    На место происшествия оперативно были направлены силы и средства МЧС. К моменту прибытия пожарных подразделений грузовик и разлившиеся ГСМ были охвачены открытым огнем.

    Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

    Пострадавших нет.

    Ранее сообщалось о гибели 18-летнего мотоциклиста в ДТП с участием КамАЗа в Акмолинской области.

    МЧС Пожар ДТП Происшествия, ЧС Жамбылская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор