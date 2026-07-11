Грузовик перевернулся и снес ограждение на трассе Астана-Караганда

10 июля около 16:30 на 42-м километре автодороги Астана — Караганда произошло ДТП с участием грузового автомобиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

По предварительной информации, водитель не справился с рулевым управлением, после чего грузовик совершил наезд на барьерное ограждение. Движение на участке оказалось затруднено, образовался затор.

Дорожные службы оперативно прибыли на место происшествия. Потребовалось очистить проезжую часть, устранить последствия аварии и обеспечить безопасные условия для возобновления движения. В 20:30 движение было полностью восстановлено.

Ранее смертельное ДТП с участием четырех авто произошло на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.