Смертельное ДТП с участием четырех авто произошло на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Один человек погиб, еще несколько получили травмы в результате массовой аварии на автодороге Алматы — Усть-Каменогорск, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, причиной ДТП стала невнимательность одного из водителей.

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, авария произошла 9 июля около 08:40 на 885-м километре трассы вблизи села Жарма.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. После этого в дорожно-транспортное происшествие оказались вовлечены еще два автомобиля — Toyota Windom и грузовой DAF.

— В результате аварии пассажир автомобиля Volkswagen Polo от полученных травм скончалась на месте происшествия. Несколько участников ДТП с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в департаменте полиции области Абай.

По факту происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

В полиции напомнили, что даже кратковременная потеря концентрации за рулем может привести к тяжелым последствиям.

— Использование мобильного телефона, набор сообщений, поиск предметов в салоне и любые другие действия, отвлекающие водителя от дороги, значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Даже нескольких секунд невнимательности достаточно, чтобы потерять контроль над автомобилем, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на трассе Астана-Петропавловск.