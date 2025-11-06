Грузовик насмерть сбил девочку на глазах матери в Алматы: суд вынес приговор

Смертельное ДТП случилось 2 апреля в Алатауском районе. Водитель грузового автомобиля Renault, следуя по улице Бурундайская, на пересечении с улицей Новое допустил наезд на ребенка, переходившего дорогу по «зебре».

По итогам расследования Алатауский районный суд признал водителя виновным по части 3 статьи 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему назначено наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе, изменив лишь часть, касающуюся взыскания материального ущерба.

Ранее агентство Kazinform писало об этом трагическом ДТП. Видео момента наезда грузовика на девочку появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как девочка пыталась перейти дорогу, но в этот момент ее обзор перекрыл автобус, водитель которого не пропустил пешехода. Ожидая его проезда, ребенок оказался в «слепой зоне» грузовика — и трагедия стала неизбежной. Все произошло на глазах матери, которая стояла на другой стороне дороги. Увидев случившееся, женщина в отчаянии выбежала на проезжую часть с криками.

Позже в полиции сообщили, что водитель автобуса, не уступивший дорогу ребенку, привлечен к административной ответственности.

Этот трагический случай вызвал ряд вопросов у казахстанцев: должны ли грузовики оснащаться камерами и системами, предупреждающими водителя о препятствиях? Должен ли водитель автобуса, не уступивший дорогу пешеходу, понести наказание? Ответы на эти и другие вопросы ранее дали эксперты.