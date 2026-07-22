Грузовик конфисковали за незаконную добычу недр в области Жетысу

В области Жетысу грузовой автомобиль конфискован в доход государства после того, как его использовали для незаконной добычи и перевозки песчано-гравийной смеси из русла реки Каратал, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратура области Жетысу ведет системную работу по пресечению фактов теневого недропользования и уничтожения природных ресурсов региона. Защита экологии и пресечение незаконного обогащения остаются в числе приоритетных задач надзорного органа, — отметили в ведомстве.

Также в ходе рейдовых мероприятий Специализированной природоохранной прокуратуры пресечен факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси из русла реки Каратал. Товарищество организовало нелегальную добычу, нарушив требования экологического и земельного законодательства. При координации прокуратуры уполномоченный орган составил административный протокол и направил материалы в суд.

Суд первой инстанции первоначально назначил нарушителю минимальное взыскание, несоразмерное причиненному ущербу.

В прокуратуре подчеркнули, что по протесту прокуратуры постановлением суда апелляционной инстанции действия виновного лица квалифицированы по части 2 статьи 139 КоАП РК. Виновному лицу назначено административное взыскание в виде штрафа с конфискацией в доход государства грузового автомобиля, использовавшегося для перевозки незаконно добытых природных ресурсов.

Надзорный орган области Жетысу продолжит принимать меры по обеспечению соблюдения природоохранного законодательства и пресечению правонарушений в сфере экологии.

Напомним, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области продолжается рассмотрение громкого уголовного дела организованной преступной группы. На сегодняшний день прокуратура заявила ходатайство о частичном отказе от обвинения в отношении нескольких подсудимых.

Ранее казахстанку приговорили к 16 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков из Таиланда.