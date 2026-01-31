Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в транспортно-логистической сфере

По итогам прошлого года общий грузооборот через казахстанско-китайскую логистическую базу в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай) составил 5,1597 млн тонн, увеличившись на 13,74%. Об этом изданию сообщили в корпорации ООО «ГК Порт Ляньюньган».

Синьхуа пишет, что официально введенная в эксплуатацию в 2014 году казахстанско-китайская логистическая база в городе Ляньюньган является первым конкретным проектом в рамках инициативы «Пояс и путь». Она уже стала важными «воротами к морю» для стран Центральной Азии.

— По состоянию на конец декабря 2025 года совокупный грузооборот базы достиг 43,02 миллиона тонн. К настоящему времени через нее проходит шесть маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок, охватывающих 104 станции в Азии и Европе. Она стала важной платформой для транзитных перевозок, складирования и логистики, а также торговли для пяти стран Центральной Азии. Здесь собираются и распределяются более 400 видов товаров, таких как пшеница, бытовая техника, фотоэлектрические модули, — говорится в сообщении.

Товары доставляются отсюда поездами в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа и Китай-Центральная Азия в город Алматы за шесть дней, а в столицу Узбекистана Ташкент — примерно за 10 дней. Кроме того, из порта Ляньюньган товары могут также доставляться по морю почти в тысячу портов в более чем 150 странах и регионах мира.

Заместитель генерального директора компании «Китайско-казахстанская международная логистическая компания г. Ляньюньган» Беделов Азильхан заявил, что с базы в Юго-Восточную Азию эффективно и безопасно доставляются пшеница и минеральные продукты из Центральной Азии, а в Центральную Азию — автомобили, фотоэлектрическая продукция и другие товары из Китая, Республики Корея, Японии и других стран.

Сухопутный порт «Хоргос-Восточные ворота» является вторым казахстанско-китайским совместным проектом в области логистики после вышеупомянутой логистической базы. Проект включает в себя такие объекты, как железнодорожная станция перевалки, станция для перевалки пшеницы и контейнерная площадка.

По словам Чэнь Юна, заместителя генерального директора ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», в 2025 году в сухопутном порту было построено 10 новых ширококолейных железнодорожных линий, а также были проведены работы по интеллектуальной модернизации инфраструктуры для обеспечения быстрой обработки контейнеров. Благодаря чему время их перевалки сократилось с пяти часов до менее одного часа.

Порт стал важным перегрузочным узлом в рамках трансграничных грузоперевозок Китай-Европа/Китай-Центральная Азия.

Благодаря преимуществам сухопутного порта как логистического узла, к работе специальной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота» в Казахстане присоединились предприятия различных сфер, что способствует развитию обрабатывающей промышленности, информационных технологий, логистики и других отраслей.

Согласно данным «ГК Порт Ляньюньган», первую очередь проекта контейнерного хаба в порту Актау, работа по реализации которой была завершена в конце 2025 года, планируется ввести в эксплуатацию в июне 2026 года. Напомним, что в июне 2025 года была официально введена в эксплуатацию первая очередь первого пускового комплекса в рамках данного проекта.

В целях дальнейшего повышения безопасности и эффективности функционирования поездов Китай-Европа, в 2023 году «ГК Порт Ляньюньган» и КТЖ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации проекта контейнерного хаба в порту Актау.

Согласно данным, общая площадь проекта — около 19 га, а его проектная пропускная способность — 240 тыс. TEU (условная единица измерения в контейнерных перевозках) в год. Проект реализуется в два этапа. Первая очередь занимает площадь 9,1 га, на территории построены три ж/д погрузочно-разгрузочные линии и контейнерная площадка, способная расположить около 690 контейнеров. Она позволит осуществлять полный цикл операций — перевалку контейнеров, таможенный досмотр и обработку опасных грузов.

По словам заместителя генерального директора ТОО «Актауский международный контейнерный хаб» Дархана Исмагамбетова, проект поможет увеличить пропускную способность, сократить сроки обработки грузов, укрепить позиции порта Актау как ключевого узла Транскаспийского международного транспортного маршрута и создать новые рабочие места.

Кроме того, с помощью информационной платформы уже можно отслеживать поезда Китай-Европа, курсирующие из Ляньюньгана, на протяжении всего пути их следования в режиме реального времени. В будущем будет обеспечена информационная взаимосвязанность между вышеупомянутыми тремя узловыми центрами благодаря совместному строительству и использованию канала передачи данных для мультимодальных перевозок в рамках нового евразийского сухопутно-морского транспортного коридора.

