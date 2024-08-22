Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии объявило тендер на строительство скоростной автомагистрали к границам Азербайджана и Армении, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Департамент автомобильных дорог при министерстве.

Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, которые являются частью международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и соединяют Грузию с границами Азербайджана и Армении.

- Согласно проекту, в общей сложности будет построена четырехполосная бетонная скоростная автомагистраль протяженностью 61,3 км с системой наружного освещения, 26 мостов и 11 транспортных узлов, на которых будут соблюдены все необходимые требования международной безопасности дорожного движения, - говорится в информации.

Строительные работы начнутся в 2025 году, а строительство всех четырех участков завершится поэтапно через 2,5 года.

Проект финансируется правительством Грузии совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который выделил кредит в размере 250 миллионов евро.

Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается во французском Бресте и заканчивается в Кыргызстане в Иркештаме.

В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, откуда маршрут продолжается до турецкой границы. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие.