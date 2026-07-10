Грузия построит новую скоростную трассу до границы с Азербайджаном и Арменией

Грузия повторно объявила международные тендеры на строительство участков автомагистрали Рустави — Красный мост и Алгети — Садахло, разделив проект на четыре лота, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Проект предусматривает строительство четырехполосной бетонной скоростной автомагистрали общей протяженностью 61,2 километра. Новая дорога соединит дорожную сеть Грузии с государственной границей Азербайджана в направлении контрольно-пропускного пункта «Красный мост», а также с границей Армении в направлении Садахло.

Автомагистраль станет частью международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

В рамках проекта также предусмотрено строительство 26 мостов, 11 транспортных развязок и системы наружного освещения в соответствии с международными стандартами безопасности дорожного движения.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет кредита Европейского инвестиционного банка при софинансировании из государственного бюджета Грузии. Проектная документация подготовлена нидерландской компанией при поддержке Всемирного банка.

Ранее Департамент автомобильных дорог Грузии повторно объявил международные тендеры на реализацию проекта после отмены предыдущего конкурса.

Также сообщалось, что компания президента Дональда Трампа построит в Тбилиси многофункциональный комплекс Trump Tower Tbilisi, который станет самым высоким зданием в стране.





