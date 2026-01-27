РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:49, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Грузия откроет крупнейший международный аэропорт на 20 млн пассажиров

    Международный аэропорт откроется в Вазиани к 2031 году и станет новым авиационным хабом Грузии, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на грузинские СМИ.

    Фото: bm.ge

    По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамара Иоселиани, после ввода нового объекта в эксплуатацию действующий Тбилисский международный аэропорт прекратит работу. Решение о строительстве нового аэропорта продиктовано ростом пассажиропотока и ограниченными возможностями расширения существующего аэропорта Тбилиси.

    — Аэропорт Вазиани будет введен в эксплуатацию к концу 2031 года. Его пропускная способность будет в четыре раза выше, чем у нынешнего Тбилисского аэропорта, и позволит обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год, — отметила заместитель министра.

    Новый аэропорт проектируется как современный международный авиационный хаб, соответствующий международным стандартам безопасности и сервиса.

    Правительство рассматривает возможность привлечения частных инвесторов, при этом контрольный пакет акций сохранится за государством.

    Также сообщается, что в настоящее время правительство Грузии реализует проект расширения действующего аэропорта Тбилиси. В течение ближайших двух лет его пропускная способность увеличится до 10 млн пассажиров в год, а площадь терминалов вырастет на 50 процентов. Объем инвестиций составит 150 млн долларов США.

    По данным Министерства экономики, в настоящее время Грузию связывают 125 прямых авиарейсов, на рынке работают 77 авиакомпаний. В 2025 году через аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми было обслужено 8,5 млн пассажиров, что стало рекордным показателем.

    — Мы последовательно развиваем все аэропорты страны — Тбилиси, Кутаиси и Батуми, исходя из долгосрочных целей и реального спроса. Открытие международного аэропорта Вазиани станет ключевым шагом в укреплении роли Грузии как транспортного и транзитного центра региона, — подчеркнула Тамар Иоселиани.

    Ранее министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили объявил о строительстве нового международного аэропорта Тбилиси.

    В августе сообщалось, что в Тбилиси будет построено самое масштабное спортивное сооружение в истории страны стоимостью $300 млн.

    Теги:
    Грузия Аэропорт Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
