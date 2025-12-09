Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит азербайджанского топлива в Армению
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии сообщило, что не будет взимать пошлину за первый транзит азербайджанских нефтепродуктов в Армению, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал Грузии.
Ведомство выступило с официальным разъяснением после сообщений в азербайджанских СМИ о том, что тарифные барьеры препятствуют железнодорожной поставке топлива из Азербайджана в Армению.
— 5 декабря правительство Грузии получило запрос от стран-партнеров о разовом транзите топлива из Азербайджана в Армению через территорию страны. По решению премьер-министра Ираклия Кобахидзе «Грузинской железной дороге» дано поручение обеспечить перевозку груза на безвозмездной основе. Это решение было официально доведено до всех заинтересованных структур, — уточняется в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Грузия всегда была и остается стратегическим и надежным партнером как для Армении, так и для Азербайджана. Страна неизменно поддерживает мир и региональное сотрудничество.
В начале ноября в Армению через Азербайджан была направлена первая партия казахстанской пшеницы в объеме 15 вагонов общей массой 1000 тонн.