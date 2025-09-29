Грузинская полиция изъяла крупную партию наркотиков из Ирана
Сотрудники правоохранительных органов Грузии предотвратили попытку незаконного ввоза крупной партии наркотических веществ на территорию страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на специальном брифинге, на контрольно-пропускном пункте «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе был задержан грузовой автомобиль, следовавший из Ирана, в котором было обнаружено 200 килограммов героина.
По информации МВД Грузии, наркотическое вещество было спрятано в восьми мешках, замаскированных под корм для рыб. Автомобиль следовал транзитом через Азербайджан и въехал в Грузию через юго-восточный КПП, где при досмотре сотрудники полиции выявили запрещенный груз.
- Изъятый героин, по предварительным данным, имеет рыночную стоимость более 50 миллионов долларов на так называемом черном рынке, — отметил Александр Дарахвелидзе.
Водитель транспортного средства, гражданин Исламской Республики Иран 1989 года рождения, был задержан на месте. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.
Начато следствие, в рамках которого устанавливаются конечный пункт назначения наркотического груза, а также все лица, причастные к международному каналу поставок запрещенных веществ.
В июле в Грузии задержали двоих подозреваемых за незаконную попытку продажи и покупки радиоактивного урана.
Ранее сообщалось, что в Грузии планируют максимально ужесточить закон за сбыт наркотиков.