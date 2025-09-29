Грузинская полиция изъяла крупную партию наркотиков из Ирана

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на специальном брифинге, на контрольно-пропускном пункте «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе был задержан грузовой автомобиль, следовавший из Ирана, в котором было обнаружено 200 килограммов героина.

По информации МВД Грузии, наркотическое вещество было спрятано в восьми мешках, замаскированных под корм для рыб. Автомобиль следовал транзитом через Азербайджан и въехал в Грузию через юго-восточный КПП, где при досмотре сотрудники полиции выявили запрещенный груз.

- Изъятый героин, по предварительным данным, имеет рыночную стоимость более 50 миллионов долларов на так называемом черном рынке, — отметил Александр Дарахвелидзе.

Водитель транспортного средства, гражданин Исламской Республики Иран 1989 года рождения, был задержан на месте. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.

Начато следствие, в рамках которого устанавливаются конечный пункт назначения наркотического груза, а также все лица, причастные к международному каналу поставок запрещенных веществ.

В июле в Грузии задержали двоих подозреваемых за незаконную попытку продажи и покупки радиоактивного урана.



Ранее сообщалось, что в Грузии планируют максимально ужесточить закон за сбыт наркотиков.