Сделку по продаже радиоактивного урана пресекли в Грузии

Сотрудники департамента контрразведки и департамента специальных операций задержали в Батуми гражданина Грузии и иностранного гражданина, которые намеревались продать радиоактивный материал за три миллиона долларов США.

— Указанный ядерный материал, с учетом мощности дозы радиоактивного альфа- и гамма-излучения, и характера источника, как компонент, пригоден для изготовления различных взрывных устройств, осуществления террористического акта или наступления иных тяжких, массовых и смертоносных последствий, — говорится в сообщении СГБ.

Имена и гражданство задержанного иностранца не называются. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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