Сделку по продаже радиоактивного урана пресекли в Грузии
В Грузии задержали двоих подозреваемых за незаконную попытку продажи и покупки радиоактивного урана, передает Kazinform со ссылкой на Грузия Online.
Сотрудники департамента контрразведки и департамента специальных операций задержали в Батуми гражданина Грузии и иностранного гражданина, которые намеревались продать радиоактивный материал за три миллиона долларов США.
— Указанный ядерный материал, с учетом мощности дозы радиоактивного альфа- и гамма-излучения, и характера источника, как компонент, пригоден для изготовления различных взрывных устройств, осуществления террористического акта или наступления иных тяжких, массовых и смертоносных последствий, — говорится в сообщении СГБ.
Имена и гражданство задержанного иностранца не называются. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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