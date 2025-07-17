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    15:41, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Сделку по продаже радиоактивного урана пресекли в Грузии

    В Грузии задержали двоих подозреваемых за незаконную попытку продажи и покупки радиоактивного урана, передает Kazinform со ссылкой на Грузия Online.

    Сделку по продаже радиоактивного урана пресекли в Грузии
    Фото: Freepik

    Сотрудники департамента контрразведки и департамента специальных операций задержали в Батуми гражданина Грузии и иностранного гражданина, которые намеревались продать радиоактивный материал за три миллиона долларов США.

    — Указанный ядерный материал, с учетом мощности дозы радиоактивного альфа- и гамма-излучения, и характера источника, как компонент, пригоден для изготовления различных взрывных устройств, осуществления террористического акта или наступления иных тяжких, массовых и смертоносных последствий, — говорится в сообщении СГБ.

    Имена и гражданство задержанного иностранца не называются. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

    Ранее мы писали, что в Грузии планируют максимально ужесточить закон за сбыт наркотиков

     

    Теги:
    Грузия Уран Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
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