    19:37, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Группу распространителей синтетических наркотиков задержали в Алматы

    Полиция Алматы пресекла деятельность группы лиц, причастных к распространению синтетических наркотических средств на территории города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Алматы

    Задержание было проведено в вечернее время. У подозреваемых изъяты свертки с порошкообразным веществом, подготовленные для дальнейшего сбыта бесконтактным способом — через так называемые «закладки». Общий объем изъятых психоактивных веществ составил 19 свертков.

    По результатам судебной экспертизы установлено, что изъятое вещество относится к категории синтетических наркотиков «альфа-PVP», представляющих особую опасность для жизни и здоровья граждан.

    Как выяснилось, задержанные выполняли роль распространителей, действуя по инструкциям интернет-наркомагазина. Вознаграждение за каждую закладку перечислялось через цифровые платформы и электронные кошельки — схема, широко применяемая организаторами наркобизнеса для сокрытия своей причастности.

    — Сегодня наркобизнес все чаще маскируется под «легкий заработок». Молодых людей вовлекают через интернет, обещая быстрые деньги и полную анонимность. На практике все заканчивается одинаково — задержанием, уголовной ответственностью и сломанными судьбами. Полиция последовательно выявляет и пресекает такие каналы, независимо от того, сколько времени человек находился в преступной схеме — несколько месяцев или всего пару дней, — резюмировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

    В полиции подчеркнули, что участие в незаконном обороте наркотиков даже в роли «курьера» или «закладчика» является тяжким преступлением.

    Ранее студента приговорили к 15 годам за распространение наркотиков в Караганде.

