Групповые водопроводы РК будут переданы на баланс местных исполнительных органов— Минводы РК

2 тысячи км водопровода построят и реконструируют в регионах. Об этом в ходе заседания Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова по вопросу обеспечения услугами водоснабжения городских и сельских населенных пунктов сказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

На сегодняшний день в республиканской собственности имеются 39 групповых водопроводов, обслуживаемых РГП «Нуринский групповой водопровод» и РГП «Казводхоз». Их протяженность 15 тыс. км, водоснабжением обеспечивают 660 населенных пунктов с населением более 1,4 млн человек.

— В целях обеспечения качественного водоснабжения сельского населения в населенных пунктах нами проводится строительство и реконструкция водопроводов. Так, на 40,6 млрд тенге реализуется 29 проектов в 9 областях страны. В Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Ұлытау, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, ЗКО и СКО, — доложил Болат Бекнияз.

По его словам, в результате реализации этих проектов планируется реконструировать и построить 2 тыс. км водопроводов, что обеспечит водоснабжением 437 населенных пунктов. В 44 из них будет подключено централизованное водоснабжение.

В разработке находятся еще 5 проектов, ожидающих государственной экспертизы. Это 2 проекта по реконструкции Нуринского группового водопровода, также строительство площадок водопроводных сооружений и разводящих сетей от Каскеленского группового водовода в Алматинской области, строительство головных сооружений Сарыагашского группового водовода в Туркестанской области. Их реализация позволит улучшить водоснабжение 200 населенных пунктов.

Из-за крайне изношенного состояния Нуринского группового водопровода остро стоит вопрос водоснабжения в Егиндыкольском и Коргалжынском районах Акмолинской области. Для решения вопроса из резерва Правительства выделены 1,8 млрд тенге. Завершение работ намечено на август текущего года. На реконструкцию и строительство группового водопровода планируется выделить 3,2 млрд тенге.

Также в рамках поручения Главы государства завершается слияние РГП «Нуринский групповой водопровод» и РГП «Казводхоз». Документы направлены в Комитет государственного имущества и приватизации.

— В целях повышения эффективности управления водным хозяйством в рамках административной реформы по обеспечению и организации жизнедеятельности местного населения Министерство передает групповые водопроводы на баланс местных исполнительных органов. Уже переданы два групповых водопровода в Мангистауской области, — сообщил представитель ведомства.

В течение года будут переданы групповые водопроводы в Алматинской, Атырауской и Актюбинской областях.

Ранее сообщалось, что казахстанцы жалуются на высокий износ водопроводных сетей и частые порывы. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.