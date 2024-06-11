Казахстанцы жалуются на высокий износ водопроводных сетей и частые порывы - Премьер-министр

С начала 2023 года в госорганы поступило порядка 43,5 тысячи официальных обращений от населения с жалобами на высокий износ водопроводных сетей. Об этом на заседании Правительства сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Анализ жалоб граждан показал, что вопрос водоснабжения является одним из самых важных. С начала 2023 года только в госорганы поступило порядка 43,5 тысячи официальных обращений от населения. Многие жалуются на высокий износ сетей и частые порывы. Например, из-за высокой изношенности Нуринского группового водовода в Акмолинской области в прошлом году был объявлен режим ЧС местного характера, — отметил О.Бектенов.

В целях недопущения таких случаев в будущем, по его словам, необходимо в приоритетном порядке разрабатывать проекты по замене сетей с износом более 70%. Премьер-министр поручил регионам активизировать работу по своевременной разработке ПСД.

— К примеру, в Атырау затянулась разработка проекта по модернизации насосно-фильтровальной станции. А ее износ порядка 90%. Акимату поручаю до 1 июля этого года завершить разработку проекта, и незамедлительно приступить к его реализации, — сказал он.

Также, по его словам, в некоторых регионах имеются риски неисполнения поручения Главы государства из-за отсутствия готовых проектов. Акимам Туркестанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей Бектенов поручил усилить в работу в данном направлении.

— На постоянной основе поступают жалобы от населения Мангистауской области. Сети в регионе построены, но отстает реализация проектов по строительству опреснительных заводов и установок. Акиму области поручаю активизировать работу по их строительству. Министерству здравоохранения необходимо усилить контроль за качественным составом воды и ее безопасностью для населения, — добавил Премьер-министр.

Также он обратил внимание на автоматизацию и цифровизацию сферы водообеспечения, что должно упростить работу водоканалов, и позволит снизить потери воды и аварийность.

— На сегодня имеются готовые проекты автоматизации в Кызылорде и Атырау. При очередном уточнении республиканского бюджета Министерству финансов совместно с Министерством промышленности следует обеспечить финансирование данных проектов, — сказал О.Бектенов.

В целом, по итогам года, всем заинтересованным госорганам Премьер-министр поручил обеспечить население качественной питьевой водой в селах на уровне 97,8%, в городах 99,5%.