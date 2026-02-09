Грунт сошел в предгорьях близ Алматы: повреждены частные дома и авто

По данным районного акимата, инцидент произошел 8 февраля в 10:23. Причиной стали неблагоприятные погодные условия последних дней и чрезмерное увлажнение почвы.

В результате происшествия грунт сошел на территории частных жилых домов по улице Баянауыл, № 8 и № 24а, преодолев бетонную подпорную стену.

Кадр из видео

— Согласно предварительной информации, на участке дома № 8 был поврежден навес площадью 15 на 5 метров, пострадал легковой автомобиль марки Haval Jolion, а также стены хозяйственной постройки. Общий объем сошедшего грунта составил около 465 кубических метров, — говорится в сообщении.

Кадр из видео

На территорию дома № 24а сошло около пяти кубических метров грунта, при этом значительных повреждений не зафиксировано. Пострадавших нет. В доме № 8 проживают три человека, в доме № 12 по улице Баянауыл — пять человек.

Как уточняется, жилые дома в данном районе ранее были возведены путем самовольного среза горного склона. В настоящее время разработан проект по прокладке канализационных сетей в верхней части склона. Вопрос финансирования строительно-монтажных работ, а также укрепления склона планируется рассмотреть на ближайшем заседании бюджетной комиссии.

В настоящее время на месте продолжаются работы по очистке территории от грунта и восстановлению участка.

Отметим, что Алматы и его окрестности относятся к зонам повышенного природного риска и подвержены различным стихийным и техногенным угрозам. В их числе — землетрясения, паводки, сели, оплывины, снежные лавины и оползни.

Одним из самых трагичных происшествий последних лет стал сход оплывины в ночь на 8 февраля 2024 года на улице Олимпийской в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы. Тогда стихия унесла жизни семьи из четырех человек.

После этой трагедии сообщалось, что 180 участков на территории Алматы относятся к оползнеопасным зонам.