    18:17, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Грунт сошел в предгорьях близ Алматы: повреждены частные дома и авто

    В селе Бесагаш Талгарского района, на территории коттеджного городка «Бурабай», зафиксирован сход грунтовых масс со склона горы, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    По данным районного акимата, инцидент произошел 8 февраля в 10:23. Причиной стали неблагоприятные погодные условия последних дней и чрезмерное увлажнение почвы.

    В результате происшествия грунт сошел на территории частных жилых домов по улице Баянауыл, № 8 и № 24а, преодолев бетонную подпорную стену.

    Кадр из видео

    — Согласно предварительной информации, на участке дома № 8 был поврежден навес площадью 15 на 5 метров, пострадал легковой автомобиль марки Haval Jolion, а также стены хозяйственной постройки. Общий объем сошедшего грунта составил около 465 кубических метров, — говорится в сообщении.

    Кадр из видео

    На территорию дома № 24а сошло около пяти кубических метров грунта, при этом значительных повреждений не зафиксировано. Пострадавших нет. В доме № 8 проживают три человека, в доме № 12 по улице Баянауыл — пять человек.

    Как уточняется, жилые дома в данном районе ранее были возведены путем самовольного среза горного склона. В настоящее время разработан проект по прокладке канализационных сетей в верхней части склона. Вопрос финансирования строительно-монтажных работ, а также укрепления склона планируется рассмотреть на ближайшем заседании бюджетной комиссии.

    В настоящее время на месте продолжаются работы по очистке территории от грунта и восстановлению участка.

    Отметим, что Алматы и его окрестности относятся к зонам повышенного природного риска и подвержены различным стихийным и техногенным угрозам. В их числе — землетрясения, паводки, сели, оплывины, снежные лавины и оползни.

    Одним из самых трагичных происшествий последних лет стал сход оплывины в ночь на 8 февраля 2024 года на улице Олимпийской в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы. Тогда стихия унесла жизни семьи из четырех человек.

    После этой трагедии сообщалось, что 180 участков на территории Алматы относятся к оползнеопасным зонам.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Горы Природа Акимат Жилье Имущество Алматы
