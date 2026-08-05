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    Грозовые разряды стали причиной семи лесных пожаров в Казахстане

    5 августа 2026 года на территории Республики Казахстан зарегистрировано семь лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии.

    Пятерых виновников лесных пожаров наказали в Жамбылской области
    Фото: ДЧС Жамбылской области

    По регионам:

    • Костанайская область — один пожар;
    • Коргалжынский государственный природный заповедник — один пожар;
    • ГЛПР «Ертіс орманы» — четыре пожара;
    • ГЛПР «Семей орманы» — один пожар.

    Очаги возгорания были своевременно выявлены с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров, после чего к местам пожаров были оперативно направлены необходимые силы и средства. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы.

    В тушении пожаров были задействованы сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарные десантники и вертолеты РГКП «Казавиалесоохрана».

    По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды.

    В связи с сохранением грозовых фронтов в стране сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Государственная лесная охрана и РГКП «Казавиалесоохрана» продолжают работу в усиленном режиме. Авиационное патрулирование и мониторинг лесного фонда ведутся непрерывно.

    Ранее сообщалось, что свыше 33 млрд тенге из утилизационных платежей направили на защиту лесов Казахстана.

    Пожар Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор