Грозовые разряды стали причиной семи лесных пожаров в Казахстане
5 августа 2026 года на территории Республики Казахстан зарегистрировано семь лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии.
По регионам:
- Костанайская область — один пожар;
- Коргалжынский государственный природный заповедник — один пожар;
- ГЛПР «Ертіс орманы» — четыре пожара;
- ГЛПР «Семей орманы» — один пожар.
Очаги возгорания были своевременно выявлены с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров, после чего к местам пожаров были оперативно направлены необходимые силы и средства. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы.
В тушении пожаров были задействованы сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарные десантники и вертолеты РГКП «Казавиалесоохрана».
По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды.
В связи с сохранением грозовых фронтов в стране сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Государственная лесная охрана и РГКП «Казавиалесоохрана» продолжают работу в усиленном режиме. Авиационное патрулирование и мониторинг лесного фонда ведутся непрерывно.
Ранее сообщалось, что свыше 33 млрд тенге из утилизационных платежей направили на защиту лесов Казахстана.