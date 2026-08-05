Грозовые разряды стали причиной семи лесных пожаров в Казахстане

5 августа 2026 года на территории Республики Казахстан зарегистрировано семь лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии.

По регионам:

Костанайская область — один пожар;

Коргалжынский государственный природный заповедник — один пожар;

ГЛПР «Ертіс орманы» — четыре пожара;

ГЛПР «Семей орманы» — один пожар.





Очаги возгорания были своевременно выявлены с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров, после чего к местам пожаров были оперативно направлены необходимые силы и средства. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожары были в кратчайшие сроки локализованы и полностью ликвидированы.

В тушении пожаров были задействованы сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарные десантники и вертолеты РГКП «Казавиалесоохрана».

По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозовые разряды.

В связи с сохранением грозовых фронтов в стране сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Государственная лесная охрана и РГКП «Казавиалесоохрана» продолжают работу в усиленном режиме. Авиационное патрулирование и мониторинг лесного фонда ведутся непрерывно.

Ранее сообщалось, что свыше 33 млрд тенге из утилизационных платежей направили на защиту лесов Казахстана.