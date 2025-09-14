Грозы, туман и заморозки — в Астане и ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

В Астане 14 сентября ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

14 сентября ночью и утром в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 18-23 м/с.

На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области — высокая пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 3 градуса. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 14 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, юге, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-18 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге области временами порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 14 сентября ночью ожидается гроза.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный, на севере, юге, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, временами порывы 15 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточый, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области — чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Павлодарской области ожидается области туман. Ночью на западе, севере, юге области ожидаются заморозки 3 градуса.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, в горных районах области порывы 15- 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

