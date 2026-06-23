Грозы, град и шквалы: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 24 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане временами ожидается дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Днем на юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, на юге, востоке области сильный дождь, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный временами порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Костанай: 24 июня днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются ветер северо-западный, западный 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря, днем дождь, гроза, на юге области сильный дождь, на западе, севере, юге области град, шквал, пыльная буря. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью временами порывы 23 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в области Улытау ожидаются дождь, гроза, на юге, востоке области град, шквал, днем на востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, в Алматы и Талдыкоргане ожидается загрязнение воздуха.