Загрязнение воздуха ожидается в Алматы и Талдыкоргане

23 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Талдыкоргане. Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».