Пыльные бури, грозы и жара до 41 градуса: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

В 16 областях Казахстана и трех мегаполисах на 23 июня объявили штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Днем на севере, юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20, на западе, севере, юге области временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на северо-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Карагандинской области дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде в конце дня ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный в конце дня 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются ночью дождь, на севере области сильный дождь, днем на севере, юге, в центре области дождь. На севере, юге, в центре области гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, юге, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидаются дождь, гроза. Днем шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На юге, севере, в центре области временами пыльная буря. Ветер западный на юге, севере, в центре области временами порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря, на западе области сильный дождь. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный днем 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-41 градус. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. г. Шымкент: 23 июня ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидаются дождь, гроза, на севере, западе области сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Днем на востоке области сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, циклон из районов Узбекистана принесет дожди и грозы, но жара сохранится на юге Казахстана.