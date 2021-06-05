Гроза, ветер, пыльная буря: шторм ожидается в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны, а также в горах Алатау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

5 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске 5 июня ночью ожидаются гроза, возможен град.

5 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, местами 15-20 м/с. В Актобе 5 июня ожидается гроза.

5 июня в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря, утром и днем местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. Днем 5 июня сильная жара 41 градус, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде 5 июня днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с.

5 июня местами в Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте в первой половине ночи и в конце дня 5 июня ожидаются гроза, шквал, днем ветер восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем 05 июня ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

5 июня в Илейском Алатау, Жетысуйском Алатау местами ожидается ливневой дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. Киргизский Алатау: местами кратковременный дождь, гроза, пыльная буря, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 м/с. Таласский Алатау: кратковременный дождь, гроза. Западный Алтай: дождь, ночью местами сильные осадки (дождь, снег). Местами гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Тарбагатай: дождь. Местами гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

Ночью 5 июня в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.

5 июня в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 м/с.

5 июня в Алматинской области местами ожидается гроза, возможен град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Днем местами сохраняется сильная жара 35 градусов.