Гроза и град: в Астане и 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Астане ожидается гроза, днем град.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Абай ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На востоке, юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере, юге ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на западе, севере, востоке области град. Ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе, востоке сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный днем на севере, юге области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области град. Днем на востоке, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге, востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный днем на западе, юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный днем на севере области 15-20 м/с. 03-05 июня в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, сильные дожди ожидаются на севере Казахстана.