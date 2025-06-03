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    20:20, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Сильные дожди ожидаются на севере Казахстана

    С прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Синоптики прогнозируют дожди с грозами, порывистый ветер. 

    Днем в северных, северо-западных регионах ожидается сильный дождь, возможен град.

    На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря.

    На севере РК ожидается небольшое понижение температур воздуха ночью от 10-17 до 8-15 тепла, днем от 25-30 до 18-23 тепла.

    На востоке ожидается небольшое повышение ночью от 7-18 до 9-20 тепла, днем от 22-33 до 24-35 тепла.

    На юго-востоке страны небольшое повышение от 5-15 до 7-17 тепла, днем от 22-30 до 25-35 тепла.

    Днем в южных регионах ожидается сильная жара 40-42 градуса.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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