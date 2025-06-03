Сильные дожди ожидаются на севере Казахстана

Синоптики прогнозируют дожди с грозами, порывистый ветер.

Днем в северных, северо-западных регионах ожидается сильный дождь, возможен град.

На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря.

На севере РК ожидается небольшое понижение температур воздуха ночью от 10-17 до 8-15 тепла, днем от 25-30 до 18-23 тепла.

На востоке ожидается небольшое повышение ночью от 7-18 до 9-20 тепла, днем от 22-33 до 24-35 тепла.

На юго-востоке страны небольшое повышение от 5-15 до 7-17 тепла, днем от 22-30 до 25-35 тепла.

Днем в южных регионах ожидается сильная жара 40-42 градуса.