Греческая компания планирует наладить производство сыров в Казахстане

Греческая компания Desserta Hellas рассматривает возможность локализации производства сыров и молочной продукции в Казахстане. Инвестиционный проект обсудили на встрече с министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым, передает Kazinform.

Представители Desserta Hellas подтвердили заинтересованность в создании производства на территории Казахстана и развитии долгосрочного сотрудничества с отечественными партнерами.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

В ходе встречи стороны обсудили потенциал молочной отрасли Казахстана, обеспеченность сырьем, меры государственной поддержки инвесторов и возможности выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

По словам Айдарбека Сапарова, в Казахстане работают 64 предприятия по производству сыров и 182 молокоперерабатывающих предприятия общей мощностью около 2,7 млн тонн молока в год.

Министр также отметил, что государство поддерживает проекты в сфере переработки сельхозпродукции, включая возмещение до 25% инвестиционных затрат, субсидирование процентных ставок по кредитам и льготное финансирование оборотных средств под 5% годовых.

Глава Минсельхоза подтвердил готовность оказать содействие в реализации проекта.

По итогам 2025 года товарооборот агропродукции между Казахстаном и Грецией вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства объяснили резкое изменение цен на сахар в отдельных регионах Казахстана сезонным увеличением спроса.



