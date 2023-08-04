Гражданина Турции наградили за спасение троих детей при пожаре в ЖК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданина Турции, спасшего троих детей и мать при пожаре в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы, наградили в генеральном консульстве Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодарим нашего гражданина Шукура Гюная и других граждан за их вклад в турецко-казахстанское братство с человеческими ценностями. Они лично спасли мать и троих детей при пожаре в Алматы», - сообщили в генконсульстве Турции.

Ранее в генконсульстве Турции пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре и выразили благодарность Шукуру Гюнаю, спасшему троих детей с 16-го этажа дома во время пожара.

Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.