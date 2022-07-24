24 Июля 2022 01:39

Гражданина Саудовской Аравии арестовали за помощь журналисту во въезде в Мекку

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Региональная полиция Мекки арестовала гражданина Саудовской Аравии, который помог израильскому репортеру проникнуть в Мекку и снять там репортаж, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Гражданина, который помог израильскому журналисту проникнуть в священный город Мекку, арестовали, после чего региональная полиция передала его в прокуратуру за предполагаемое соучастие в «пересылке и содействии въезду журналиста (не мусульманина)». В отношении саудовского подданного возбуждено уголовное дело, сообщает агентство печати со ссылкой на полицию Мекки.

В начале этой недели израильский телеканал «Chanel 13» опубликовал телерепортаж журналиста и редактора мировых новостей Гила Тамари. Репортаж сняли в Мекке в Саудовской Аравии. Журналист посетил тайком священный для мусульман город, нарушив существующий запрет на посещение исламских святынь не мусульманами.

Визит вызвал острую негативную реакцию мусульманской общественности, включая самих граждан Саудовской Аравии, которые выразили гнев и недовольство действиями израильского журналиста, проявившего явное пренебрежение к неприкосновенности священных для мусульман мест.

В заявлении властей королевства не называется имя Тамари, однако отмечается, что он является гражданином США, подразумевая то, что репортер въехал в страну по своему американскому паспорту, а у Саудовской Аравии нет официальных связей с Израилем.

Дело израильского журналиста, совершившего преступление, передано в прокуратуру для принятия в отношении него необходимых мер в соответствии с действующим законодательством.

«Все те, кто прибывает в королевство, должны уважать законы и соблюдать их требования, особенно в отношении двух священных мечетей и святых мест, - подчеркнул пресс-секретарь полиции Мекки. - Любое нарушение такого рода считается преступлением, которое недопустимо. К виновным применят меры наказания на основании соответствующих правил».





Фото: middleeasteye.net