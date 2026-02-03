РУ
    Гражданин — носитель прав, а не объект контроля — эксперт о проекте новой Конституции

    Статья 21 проекта новой Конституции Республики Казахстан рассматривает защиту частной жизни в широком смысле и включает цифровое пространство. Об этом в интервью корреспонденту агентства Kazinform заявила кандидат философских наук Мейиргуль Жетписбаева.

    Фото: из личного архива

    — В проекте Конституции предлагаемая статья 21 выносит на обсуждение вопрос: где проходит граница между государством и частной жизнью гражданина? Сегодня этот вопрос носит не только правовой, но и полноценный общественно-политический характер, — отметила эксперт.

    По ее словам, ранее частная жизнь ассоциировалась в основном с жилищем, перепиской и телефонными разговорами.

    — Теперь она напрямую связывается с персональными данными, цифровыми платформами и электронными сервисами. Жизнь современного гражданина протекает одновременно в банковских приложениях, государственных информационных системах, мессенджерах и социальных сетях, — подчеркнула Жетписбаева.

    Она также обратила внимание на конкретные нормы проекта.

    — Статья 21 закрепляет равную защиту тайны банковских операций и вкладов, переписки, телефонных разговоров и сообщений, передаваемых через цифровые каналы связи. Это наглядное проявление восприятия частной жизни как целостной системы, — сказала спикер.

    Эксперт отметила, что статья учитывает и международную практику.

    — В Европейском союзе защита персональных данных рассматривается как ключевой элемент прав человека. Во многих развитых странах нарушение цифровой конфиденциальности оценивается как прямое посягательство на частную жизнь гражданина, — рассказала М. Жетписбаева.

    Мейиргуль Жетписбаева подчеркнула общественно-политический аспект нормы добавив, что ее третий пункт закрепляет обязанность государственных органов, должностных лиц и средств массовой информации обеспечивать гражданам возможность знакомиться с документами и источниками информации, затрагивающими их права и интересы. Это основа открытого общества.

    По ее словам, проект статьи 21 отражает принцип, согласно которому государство рассматривает гражданина как носителя прав, а не объект контроля.

    — Только государство, способное четко обозначить границы вмешательства в частную жизнь, может заслужить доверие своих граждан, — заключила эксперт.

    Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.

