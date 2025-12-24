Гражданам нужны не красивые отчеты, а реальные дела — Президент Казахстана

— Сегодня весь мир переживает непростой период. Несмотря на это, наша страна сохраняет уверенные темпы развития.

Движущей силой роста стали обрабатывающая промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера.

По итогам года прогнозируется рост нашей экономики на 6%. При этом ВВП на душу населения превысит 15 тысяч долларов. Очевидно, что системная и масштабная работа уже приносит свои плоды.

Мы вступаем в новый, можно сказать, судьбоносный для будущего страны этап реформ.

Весь государственный аппарат, от первых руководителей до рядовых сотрудников, должен осознавать это в первую очередь.

Для реализации поставленных серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность, — сказал Президент РК.