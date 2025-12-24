РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:47, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Гражданам нужны не красивые отчеты, а реальные дела — Президент Казахстана

    В выступлении на совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев отметил, что мы вступаем в судьбоносный для будущего страны этап реформ, передает агентство Каzinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Ақорда

    — Сегодня весь мир переживает непростой период. Несмотря на это, наша страна сохраняет уверенные темпы развития.

    Движущей силой роста стали обрабатывающая промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера.

    По итогам года прогнозируется рост нашей экономики на 6%. При этом ВВП на душу населения превысит 15 тысяч долларов. Очевидно, что системная и масштабная работа уже приносит свои плоды.

    Мы вступаем в новый, можно сказать, судьбоносный для будущего страны этап реформ.

    Весь государственный аппарат, от первых руководителей до рядовых сотрудников, должен осознавать это в первую очередь.

    Для реализации поставленных серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность, — сказал Президент РК.

    Токаев сказал, что необходимо принимать смелые, нестандартные, но в то же время продуманные решения.

    — Праздность, вялость, механические и дежурные подходы на государственной службе неприемлемы, особенно сейчас.

    Гражданам нужны не красивые отчеты, а реальные дела. Поэтому жду от всех руководителей и уполномоченных лиц энергичной, продуктивной деятельности.

    Впереди очень много работы, — отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний.

    — Мы продолжим реформы. В своем Послании я выступил с инициативой создания однопалатного Парламента. Этот шаг является логическим продолжением глубоких преобразований, осуществляемых в последние годы.

    Окончательное решение будет принято на всенародном референдуме. В случае поддержки со стороны граждан в Основной закон будет внесено множество изменений. Учитывая масштаб предстоящих поправок, это станет шагом, сопоставимым по своему значению с принятием новой Конституции.

    Как прогрессивная нация мы с уверенностью смотрим в будущее. Перед нами стоят высокие цели.

    Нам необходимо нарастить транзитный потенциал Казахстана и стать полностью Цифровым государством, развивать энергетику и сельское хозяйство.Это задачи не одного дня. Объединив усилия ради общих интересов, мы обязательно достигнем всех целей.

    Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний. Наша столица должна служить примером для других регионов во всех отношениях.

    Все обозначенные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно, — сказал в заключение Президент Казахстана.

    Ранее на совещании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечить качество строящегося жилья и поручил усилить ответственность строительных компаний.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Астана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
