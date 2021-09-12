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    03:00, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Гравий продолжают незаконно добывать в Туркестанской области

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    ТУРСКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области, в ходе оперативно-профилактических мероприятий по выявлению экологических преступлений и самовольного пользования недрами, пресекли 24 факта незаконной добычи песчано-гравийной смеси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    С этой целью в областном департаменте создали специальные мобильные группы и организовали рейдовые отработки возле рек и водоемов, в местах возможной незаконной добычи.

    К примеру, в Келесском районе возле поселка Кызыласкер полицейские остановили три грузовые автомашины, перевозивших песчано-гравийную смесь с реки Келес. На месте происшествия стражи порядка провели все необходимые мероприятия. Грузовые автомашины марки «КамАЗ» водворили на штрафстоянку.

    Ещё один факт самовольного пользования недрами полицейские зарегистрировали в Шардаринском районе. Здесь сотрудники природоохранной полиции установили, что неизвестные лица добывают гравий возле поселка Акалтын. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шардаринского РОП для выяснения все обстоятельств. У браконьеров изъяли 1 погрузчик и 4 грузовые автомашины.

    Всего же в рамках ОПМ сотрудники полиции водворили на штрафстоянку 15 погрузчиков и более 30 грузовых автомашин, которые правонарушители использовали для незаконной добычи гравия. Собранные материалы по ст. 139 КоАП РК «Нарушение права государственной собственности на недра» и направили в департамент экологии по Туркестанской области для привлечения нарушителей к административной ответственности.

    Как отметили, полицейские Туркестанской области данные оперативно-профилактические мероприятий будут иметь свое продолжение. Вместе с тем, стражи порядка призывают граждан беречь природу и напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.



    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Экология Правоохранительные органы
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