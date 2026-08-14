Границы пяти районов изменятся в Астане

— На ваше рассмотрение и согласование вносится проект совместного постановления акимата города Астаны и совместного решения маслихата города Астаны «О внесении изменений в некоторые совместные постановления акимата города Астаны» и решения маслихата города Астаны «Об изменении и установлении границ некоторых районов города Астаны», — сказал Алтынбек Ахметов на внеочередной сессии маслихата столицы 8-го созыва.