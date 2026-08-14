KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Границы пяти районов изменятся в Астане

    Для повышения эффективности управления городскими территориями в Астане изменятся границы административных районов. Об этом сообщил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Алтынбек Ахметов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Столичный парк культуры и отдыха
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — На ваше рассмотрение и согласование вносится проект совместного постановления акимата города Астаны и совместного решения маслихата города Астаны «О внесении изменений в некоторые совместные постановления акимата города Астаны» и решения маслихата города Астаны «Об изменении и установлении границ некоторых районов города Астаны», — сказал Алтынбек Ахметов на внеочередной сессии маслихата столицы 8-го созыва.

    По его словам, принятие проекта даст возможность для повышения эффективности управления городскими территориями. В результате проведенных уточнений площади административных районов изменились следующим образом:

    • площадь района Алматы уменьшится с 8 518 га до 8 412 га;
    • площадь района Нура уменьшится с 18 927 га до 18 516 га;
    • площадь района Сарыарка уменьшится с 6 775 га до 7 144 га;
    • площадь района Есиль увеличится с 20 431 га до 20 518 га;
    • площадь района Сарайшык составит 6 953;
    • площадь района Байконыр увеличится с 18 129 га до 18 190 га.

    После обсуждения депутаты поддержали проект.

    Ранее Правительство Казахстана обновило генеральный план Астаны.

    Маслихат Астана Генплан Астаны
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор