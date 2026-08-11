Правительство Казахстана обновило генеральный план Астаны

В основе Генерального плана лежат ключевые направления развития территории столицы до 2035 года, включая социальные, рекреационные и производственные зоны, обеспечение города необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Документом приняты следующие проектные периоды:

исходный год – на 1 января 2025 года;

первая очередь строительства – 2030 год;

расчетный срок – 2035 год.

Он разработан с учетом статуса столицы, взаимосвязанности города Астаны и Астанинской агломерации.

Генеральный план определяет:

основные направления развития территории города Астаны, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом комплексной оценки территории, природно-климатических, экологических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение использования территорий;

соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земельных участков, резервные территории;

меры по защите территории от воздействия опасных (вредных) природных, техногенных и антропогенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, включающего разделы (части) документов по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения;

основные направления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

технико-экономические показатели развития населенного пункта;

меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;

иные меры по обеспечению устойчивого развития города.

Генеральный план является основой для разработки:

долгосрочных и краткосрочных программ социально-экономического развития города;

комплексных схем развития электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и других инженерных систем;

комплексной транспортной схемы города;

проектов детальной планировки и застройки территории города по реализации Генерального плана;

комплексных планов застройки на краткосрочные периоды;

программ реконструкции и развития жилых, производственных и коммунально-складских территорий;

планов сохранения и реабилитации исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия;

программ развития территорий рекреационных зон и озеленения;

градостроительных схем развития общественных пространств и озеленения;

комплексных планов компактной застройки города Астаны и реновации территорий столицы;

планов комплексного благоустройства и преобразования общественных пространств;

правил застройки города.

Демография

На сегодняшний день численность населения в пределах административных границ территории города составила в исходном году 1 528 000 человек.

Согласно плану, проектная численность населения города составит:

первая очередь строительства (2030 год) – 1 965,5 тыс. человек;

расчетный срок (2035 год) – 2 275 тыс. человек.

Отмечается, что население трудоспособного возраста к концу расчетного срока составит 59,5%.

На расчетный период в Генеральном плане для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом 30 м2 на человека, и для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 68 284 тыс. м2.

Сообщается, что для градостроительного освоения требуется произвести снос ветхого и аварийного жилья, в том числе дач, гаражей и малоэтажной застройки.

Для удовлетворения нормативной потребности расчета населения необходимо предусмотреть строительство дошкольных образовательных учреждений к концу расчетного срока суммарной мощностью 159 194 места, или 206 детских садов.

Также необходимо предусмотреть строительство общеобразовательных учреждений суммарной мощностью 256 170 мест. Потребность в общеобразовательных школах к 2030 году составит 182 423 места, к 2035 году – 256 170 мест.

Генеральным планом предусмотрено строительство 123 школ на первую очередь строительства и 55 школ на расчетный срок.

Постановление введено в действие с 8 августа.



Ранее мы писали, что большую гостиницу построят при аэропорте Астаны.