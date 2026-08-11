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    Правительство Казахстана обновило генеральный план Астаны

    Правительство Казахстана утвердило новую редакцию Генерального плана города Астаны (включая основные положения), передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Астана Арена»
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    В основе Генерального плана лежат ключевые направления развития территории столицы до 2035 года, включая социальные, рекреационные и производственные зоны, обеспечение города необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

    Документом приняты следующие проектные периоды:

    • исходный год – на 1 января 2025 года;
    • первая очередь строительства – 2030 год;
    • расчетный срок – 2035 год.

    Он разработан с учетом статуса столицы, взаимосвязанности города Астаны и Астанинской агломерации.

    Генеральный план определяет:

    • основные направления развития территории города Астаны, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом комплексной оценки территории, природно-климатических, экологических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
    • функциональное зонирование и ограничение использования территорий;
    • соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;
    • зоны преимущественного отчуждения и приобретения земельных участков, резервные территории;
    • меры по защите территории от воздействия опасных (вредных) природных, техногенных и антропогенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
    • основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, включающего разделы (части) документов по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения;
    • основные направления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
    • технико-экономические показатели развития населенного пункта;
    • меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;
    • иные меры по обеспечению устойчивого развития города.

    Генеральный план является основой для разработки:

    • долгосрочных и краткосрочных программ социально-экономического развития города;
    • комплексных схем развития электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и других инженерных систем;
    • комплексной транспортной схемы города;
    • проектов детальной планировки и застройки территории города по реализации Генерального плана;
    • комплексных планов застройки на краткосрочные периоды;
    • программ реконструкции и развития жилых, производственных и коммунально-складских территорий;
    • планов сохранения и реабилитации исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия;
    • программ развития территорий рекреационных зон и озеленения;
    • градостроительных схем развития общественных пространств и озеленения;
    • комплексных планов компактной застройки города Астаны и реновации территорий столицы;
    • планов комплексного благоустройства и преобразования общественных пространств;
    • правил застройки города.

    Демография

    На сегодняшний день численность населения в пределах административных границ территории города составила в исходном году 1 528 000 человек. 

    Согласно плану, проектная численность населения города составит:

    • первая очередь строительства (2030 год) – 1 965,5 тыс. человек;
    • расчетный срок (2035 год) – 2 275 тыс. человек.

    Отмечается, что население трудоспособного возраста к концу расчетного срока составит 59,5%.

    На расчетный период в Генеральном плане для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом 30 м2 на человека, и для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 68 284 тыс. м2.

    Сообщается, что для градостроительного освоения требуется произвести снос ветхого и аварийного жилья, в том числе дач, гаражей и малоэтажной застройки.

    Для удовлетворения нормативной потребности расчета населения необходимо предусмотреть строительство дошкольных образовательных учреждений к концу расчетного срока суммарной мощностью 159 194 места, или 206 детских садов.

    Также необходимо предусмотреть строительство общеобразовательных учреждений суммарной мощностью 256 170 мест. Потребность в общеобразовательных школах к 2030 году составит 182 423 места, к 2035 году – 256 170 мест.

    Генеральным планом предусмотрено строительство 123 школ на первую очередь строительства и 55 школ на расчетный срок.

    Постановление введено в действие с 8 августа.

    Ранее мы писали, что большую гостиницу построят при аэропорте Астаны.

    Астана Политика Строительство Генплан Астаны
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор