Правительство Казахстана обновило генеральный план Астаны
Правительство Казахстана утвердило новую редакцию Генерального плана города Астаны (включая основные положения), передает корреспондент агентства Kazinform.
В основе Генерального плана лежат ключевые направления развития территории столицы до 2035 года, включая социальные, рекреационные и производственные зоны, обеспечение города необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.
Документом приняты следующие проектные периоды:
- исходный год – на 1 января 2025 года;
- первая очередь строительства – 2030 год;
- расчетный срок – 2035 год.
Он разработан с учетом статуса столицы, взаимосвязанности города Астаны и Астанинской агломерации.
Генеральный план определяет:
- основные направления развития территории города Астаны, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом комплексной оценки территории, природно-климатических, экологических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
- функциональное зонирование и ограничение использования территорий;
- соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;
- зоны преимущественного отчуждения и приобретения земельных участков, резервные территории;
- меры по защите территории от воздействия опасных (вредных) природных, техногенных и антропогенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
- основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, включающего разделы (части) документов по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения;
- основные направления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
- технико-экономические показатели развития населенного пункта;
- меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;
- иные меры по обеспечению устойчивого развития города.
Генеральный план является основой для разработки:
- долгосрочных и краткосрочных программ социально-экономического развития города;
- комплексных схем развития электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и других инженерных систем;
- комплексной транспортной схемы города;
- проектов детальной планировки и застройки территории города по реализации Генерального плана;
- комплексных планов застройки на краткосрочные периоды;
- программ реконструкции и развития жилых, производственных и коммунально-складских территорий;
- планов сохранения и реабилитации исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия;
- программ развития территорий рекреационных зон и озеленения;
- градостроительных схем развития общественных пространств и озеленения;
- комплексных планов компактной застройки города Астаны и реновации территорий столицы;
- планов комплексного благоустройства и преобразования общественных пространств;
- правил застройки города.
Демография
На сегодняшний день численность населения в пределах административных границ территории города составила в исходном году 1 528 000 человек.
Согласно плану, проектная численность населения города составит:
- первая очередь строительства (2030 год) – 1 965,5 тыс. человек;
- расчетный срок (2035 год) – 2 275 тыс. человек.
Отмечается, что население трудоспособного возраста к концу расчетного срока составит 59,5%.
На расчетный период в Генеральном плане для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом 30 м2 на человека, и для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 68 284 тыс. м2.
Сообщается, что для градостроительного освоения требуется произвести снос ветхого и аварийного жилья, в том числе дач, гаражей и малоэтажной застройки.
Для удовлетворения нормативной потребности расчета населения необходимо предусмотреть строительство дошкольных образовательных учреждений к концу расчетного срока суммарной мощностью 159 194 места, или 206 детских садов.
Также необходимо предусмотреть строительство общеобразовательных учреждений суммарной мощностью 256 170 мест. Потребность в общеобразовательных школах к 2030 году составит 182 423 места, к 2035 году – 256 170 мест.
Генеральным планом предусмотрено строительство 123 школ на первую очередь строительства и 55 школ на расчетный срок.
Постановление введено в действие с 8 августа.
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