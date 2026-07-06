Гран-при Великобритании принес Ferrari первую победу в сезоне

Монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании, одержав первую победу в текущем сезоне и впервые поднявшись на высшую ступень пьедестала с октября 2024 года, передает Kazinform.

Вместе с Леклером на пьедестал поднялись британский пилот Mercedes Джордж Рассел, уступивший победителю 0,427 секунды, и семикратный чемпион мира Льюис Хэмильтон из Ferrari, проигравший 0,772 секунды.

До финиша не добрались три пилота — Нико Хюлькенберг (Audi), Алекс Албон (Williams) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Действующий чемпион мира вылетел с трассы на 48-м круге, после чего на трассу выехал автомобиль безопасности.

Лидер общего зачета сезона Андреа Кими Антонелли из Mercedes завершил гонку лишь на 16-й позиции. Итальянский пилот долгое время находился в числе лидеров, но на 41-м круге сообщил о технической неисправности и отправился на пит-стоп. Днем ранее Антонелли выиграл спринтерскую гонку.

Следующий этап чемпионата «Формулы-1» состоится 19 июля в Бельгии.

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