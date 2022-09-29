Градостроительный совет независим - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что с сентября все проекты проходят через градостроительный совет города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители ЖК Exclusive Star на встрече акима мегаполиса с населением Медеуского района заявили, что рядом с их комплексом начались строительные работы на участке меньше одного гектара.

«Нам сказали, что 1 сентября текущего года будут изменения, что все новые ЖК будут обсуждаться с жителями. Мы хотим знать, что там будет строиться», - поинтересовались горожане.

Ерболат Досаев отметил, что с сентября все проекты проходят через градостроительный совет города Алматы. По данному проекту получено техническое задание. Есть ограничение по нему – не более 5 этажей.

«Градостроительный совет рассмотрит данный проект, даст свои рекомендации. Градостроительный совет независим, нет зависимости от местных властей. В него входят 23 эксперта. Эксперты от акимата, которые состоят в совете, не имеют права голоса. Эксперты будут разбираться с этими проектами и вынесут решение. Город должен развиваться и двигаться в соответствии с теми правилами, которые мы утвердили», - отметил градоначальник.

Аким Ерболат Досаев в августе подписал постановление о создании градостроительного совета Алматы. Его задача – повысить эффективность принятия решений при реализации градостроительной политики и обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие города.

Также сообщалось , что градостроительный совет Алматы с 14 сентября начнет рассматривать проекты.