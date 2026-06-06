Град, шквалы и 35 градусов жары: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 7 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер южный, юго-восточный днем на юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью на юго-востоке Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем на севере, юге области небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 18 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере области высокая пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области, днем на севере, востоке, в горных районах области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на востоке, юге области дождь, гроза. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, в центре области временами сильный дождь, град шквал. Ветер северо-западный днем на западе, юге, в центре области временами порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 18 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный утром и днем в горах порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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