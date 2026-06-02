Климат становится непредсказуемым: чего ждать казахстанцам этим летом

По всему миру усиливается влияние глобального потепления. По прогнозам специалистов, в этом году температура воздуха в некоторых регионах Казахстана может достигать +46 градусов. Об этом сообщил инженер 1 категории управления долгосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» Кайсар Шаяхметов, передает корреспондент Kazinform.

— В последующие годы погода в мире становится все более неожиданной. В ряде европейских стран зафиксирована беспрецедентная жара, в некоторых регионах участились лесные пожары, в ряде регионов усилились ливни и наводнения.

На эту тенденцию влияет увеличение выбросов парниковых газов в атмосфере и изменение естественных климатических циклов. Климатические изменения в мире оказывают влияние и на Казахстан, — сказал спикер в программе «Бүгін Live» телеканала Jibek Joly.

По его словам, в ближайшие дни в стране сохранится жаркая погода. Однако к концу декады температура, скорее всего, снизится.

— По сезонным прогнозам, в июне температура в южных регионах будет на 2 градуса выше нормы, а на севере — на 1 градус. В июле температура воздуха в центральных и восточных регионах может повыситься на 1 градус, на юге — на 2 градуса. В августе колебания температуры в западных регионах будут на 2 градуса выше, в центральных — на 1 градус выше, — сказал он.

Наряду с повышением температуры в ряде регионов ожидаются опасные метеорологические явления. По словам спикера, в начале июня в Кызылординской области прогнозируются пыльные бури и жара. А в других регионах, несмотря на переменчивую погоду, показатели в основном сохраняются в пределах климатической нормы.

Как сообщалось ранее, 2026 год может стать вторым самым жарким в истории.

