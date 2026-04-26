Эль-Ниньо до +2°C: 2026 год может стать вторым самым жарким в истории

Как пишет Еuronews, начало года также ознаменовалось рекордно низкой площадью морского льда в Арктике. Ученые ожидают, что потепляющее явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, разовьется к началу осени, окажется особенно мощным.

По оценкам экспертов, это означает, что у 2026 года есть 19-процентный шанс превзойти 2024-й и стать самым теплым годом в истории наблюдений.

Экологическое новостное и аналитическое издание Carbon Brief прогнозирует, что 2026 год практически наверняка войдет в четверку самых теплых за все время наблюдений и, скорее всего, станет вторым по теплу.

Ожидается, что в течение года глобальные температуры будут расти, особенно осенью, когда может сформироваться «супер» Эль-Ниньо. Это потепляющее явление в тропической части Тихого океана определяет характер погоды во всем мире и может вызывать засухи, наводнения и аномальную жару в океане.

Наиболее распространенный способ прогнозировать развитие условий — измерять температурные аномалии в районе «Ниньо 3.4» в тропической части Тихого океана.

Устойчивое превышение температуры поверхности моря более чем на 0,5 °C указывает на фазу Эль-Ниньо, значения выше 1,5 °C соответствуют сильному событию Эль-Ниньо, а выше 2°C обычно называют событием «супер» Эль-Ниньо.

По данным Carbon Brief, последние климатические модели дают медианную оценку потепления на 2,2 °C к сентябрю — сценарий, который уверенно переводит мир в зону «супер» Эль-Ниньо.

Предполагается, что потепление будет нарастать и после сентября, поскольку максимум условий Эль-Ниньо обычно приходится на период с ноября по январь. Если «супер»-событие действительно произойдет, это «существенно повысит вероятность того, что 2027 год станет самым теплым за всю историю наблюдений», отмечает Carbon Brief.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года в ряде штатов Австралии зафиксирована аномальная жара.