Аномальная жара зафиксирована в ряде штатов Австралии
В Австралии продолжается аномальная жара, охватившая сразу несколько штатов, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Во вторник в отдаленных прибрежных районах Виктории — в городах Хоуптаун и Уолпап — был зафиксирован новый температурный максимум: 48,9 градуса по Цельсию.
Издание пишет, что предыдущий рекорд держался с 2009 года, когда страну потрясли разрушительные пожары, унесшие жизни 173 человек. Сейчас сообщений о жертвах нет, однако власти подтверждают: в трех районах уже вспыхнули лесные пожары, и пожарным пока не удается взять их под контроль.
Сложная ситуация складывается и в крупнейшем городе штата — прибрежном Мельбурне. В понедельник матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису посетили около 50 тысяч человек, но уже во вторник из‑за экстремальной жары число зрителей сократилось до 21 тысячи.
— Организаторы объявили максимальный уровень тепловой опасности. Несколько матчей пришлось отложить, а крыши стадионов — там, где это возможно — закрыть, чтобы защитить игроков и зрителей, — говорится в сообщении.
В среду в регионе наступило небольшое снижение температуры, но жара продлится до конца недели.
Это один из самых жарких летних периодов в истории Австралии. Несколько недель назад в стране уже были зафиксированы экстремальные температуры.
От жары страдает не только Виктория: в некоторых районах Квинсленда и Нового Южного Уэльса также наблюдаются мощные тепловые волны.
