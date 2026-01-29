Аномальная жара зафиксирована в ряде штатов Австралии

Во вторник в отдаленных прибрежных районах Виктории — в городах Хоуптаун и Уолпап — был зафиксирован новый температурный максимум: 48,9 градуса по Цельсию.

Издание пишет, что предыдущий рекорд держался с 2009 года, когда страну потрясли разрушительные пожары, унесшие жизни 173 человек. Сейчас сообщений о жертвах нет, однако власти подтверждают: в трех районах уже вспыхнули лесные пожары, и пожарным пока не удается взять их под контроль.

Сложная ситуация складывается и в крупнейшем городе штата — прибрежном Мельбурне. В понедельник матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису посетили около 50 тысяч человек, но уже во вторник из‑за экстремальной жары число зрителей сократилось до 21 тысячи.

— Организаторы объявили максимальный уровень тепловой опасности. Несколько матчей пришлось отложить, а крыши стадионов — там, где это возможно — закрыть, чтобы защитить игроков и зрителей, — говорится в сообщении.

В среду в регионе наступило небольшое снижение температуры, но жара продлится до конца недели.

Это один из самых жарких летних периодов в истории Австралии. Несколько недель назад в стране уже были зафиксированы экстремальные температуры.

От жары страдает не только Виктория: в некоторых районах Квинсленда и Нового Южного Уэльса также наблюдаются мощные тепловые волны.

Ранее сообщалось о том, что Испания создаст национальную сеть климатических убежищ из-за аномальной жары.