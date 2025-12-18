РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:07, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Испания создаст национальную сеть климатических убежищ из-за аномальной жары

    Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о запуске национальной сети климатических убежищ в общественных зданиях страны — проект будет реализован до наступления следующего лета и станет ответом на усиливающуюся аномальную жару, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    ь
    Фото: pixabay

    По его словам, разрушительные засухи и экстремальные температуры перестали быть редким явлением. Летний период все чаще сопровождается не кратковременными волнами жары, а продолжительными температурными аномалиями, которые длятся с июня по август.

    Климатические убежища будут представлять собой кондиционированные помещения, оснащенные местами для отдыха и бесплатной питьевой водой. Они предназначены прежде всего для людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан, младенцев, а также для лиц с ограниченными финансовыми возможностями, наиболее уязвимых перед экстремальной жарой.

    Как отмечает государственное метеорологическое агентство AEMET, лето 2025 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Испании. В стране было зафиксировано три волны жары, одна из которых продолжалась 16 дней, а температура воздуха превышала отметку в 45 градусов Цельсия.

    Этим летом аномальная жара унесла жизни 1060 человек в Испании.

    Теги:
    Испания Мировые новости Жара
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают