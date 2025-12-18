Испания создаст национальную сеть климатических убежищ из-за аномальной жары

По его словам, разрушительные засухи и экстремальные температуры перестали быть редким явлением. Летний период все чаще сопровождается не кратковременными волнами жары, а продолжительными температурными аномалиями, которые длятся с июня по август.

Климатические убежища будут представлять собой кондиционированные помещения, оснащенные местами для отдыха и бесплатной питьевой водой. Они предназначены прежде всего для людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан, младенцев, а также для лиц с ограниченными финансовыми возможностями, наиболее уязвимых перед экстремальной жарой.

Как отмечает государственное метеорологическое агентство AEMET, лето 2025 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Испании. В стране было зафиксировано три волны жары, одна из которых продолжалась 16 дней, а температура воздуха превышала отметку в 45 градусов Цельсия.

Этим летом аномальная жара унесла жизни 1060 человек в Испании.