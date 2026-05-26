Град, шквал и пыльная буря: какая погода ожидается в Казахстане 27 мая

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 27 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 мая в Астане ожидаются кратковременный дождь, гроза.

На западе, востоке, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на севере области небольшой дождь, гроза. Днем на западе, востоке, юге области ожидается град. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на западе области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20, на юге, востоке, в центре области временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем на юге, в горных районах области порывы 25 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20, днем на северо-востоке, в центре области временами 23-28 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на юго-востоке, в центре области 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью на юге области, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, на западе, юге области временами 25 м/с. На западе, северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидаются слабый дождь, гроза. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются дождь, гроза, на западе, юге, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза. На востоке, севере, в центре области шквал, пыльная буря. Днем на западе, севере, в центре области град. Ветер юго-западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза, на западе, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, град, гроза, шквал, в горных и предгорных районах области сильный дождь. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер западный порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.