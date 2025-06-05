Град прошел в Кокшетау

На красноярких дачах выпал град величиной с горох. От явления природы пострадали всходы акмолинцев.

Вместе с тем, служба 112 предупреждала акмолинцев о грозе и сильном дожде 3 и 4 июня. Аналогичные предупреждения разосланы ведомством и на 5 июня 2025 года.

По словам инженера-синоптика первой категории филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Салтанат Онайбаевой, в ближайшую неделю в Акмолинской области ожидается неустойчивая погода с прохождением атмосферных фронтов. Будут кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди с возможным выпадением града и порывистым ветром до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях Казахстана, в том числе и Акмолинской, объявили штормовое предупреждение, ожидались гроза и град.