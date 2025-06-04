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    19:46, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Дожди и грозы: неустойчивая погода ожидается в Акмолинской области

    Синоптики озвучили, какая погода ждет акмолинцев в ближайшие дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По словам инженера-синоптика первой категории филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Салтанат Онайбаевой, в ближайшую неделю в Акмолинской области ожидается неустойчивая погода с прохождением атмосферных фронтов. Будут кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди с возможным выпадением града и порывистым ветром до 15-20 м/с.

    — Температура воздуха будет колебаться от 10-15 до 8-13 градусов тепла ночью и от +27/+32 до +20/+25 градусов в дневные час, — поделилась Салтанат Онайбаева.

    Напомним, ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Костанайской области разнообразную погоду в течение всего лета. Из-за смены воздушных масс ожидаются резкие перепады температур, дожди, грозы, шквалистый ветер и пыльные бури. 

    Теги:
    Погода Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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