Дожди и грозы: неустойчивая погода ожидается в Акмолинской области

По словам инженера-синоптика первой категории филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Салтанат Онайбаевой, в ближайшую неделю в Акмолинской области ожидается неустойчивая погода с прохождением атмосферных фронтов. Будут кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди с возможным выпадением града и порывистым ветром до 15-20 м/с.

— Температура воздуха будет колебаться от 10-15 до 8-13 градусов тепла ночью и от +27/+32 до +20/+25 градусов в дневные час, — поделилась Салтанат Онайбаева.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Костанайской области разнообразную погоду в течение всего лета. Из-за смены воздушных масс ожидаются резкие перепады температур, дожди, грозы, шквалистый ветер и пыльные бури.