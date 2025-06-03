От +3 до +33: в Костанайской области прогнозируют нестабильное лето

В июне средняя температура воздуха будет в пределах нормы — от +18,3 до +23,0°С. Осадков ожидается в среднем по области около нормы, на юге — меньше нормы (обычно 12–55 мм за месяц).

Во второй и третьей декадах месяца снова возможны дожди, грозы, местами град и пыльные бури. Температура воздуха будет меняться: ночью от +3 до +18°С, днем от +19 до +33°С. На севере области возможны заморозки на поверхности почвы до -1°С.

Средняя температура июля ожидается в пределах нормы — от +19,8 до +24,6°С. Осадков будет около нормы. Больше всего — на севере области, меньше — на юго-западе (норма: 15–59 мм).

Завершаться лето будет температурой выше нормы — примерно на 1 градус (норма: +17,7…+23,1°С) и нормальным количеством осадков, правда на юге из будет меньше нормы.

Как спастись от жары, Kazinform писал накануне. А о том, какое лето будет в Казахстане в этом году, можно прочитать здесь.