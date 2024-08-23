Град и дожди: в Астане и 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 23 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на северо-востоке области порывы 16 м/с.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области и в Алматы ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области порывы 18 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем временами порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

На западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах, 24 августа утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 23-24 августа утром и днем ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, 24 августа порывы 23-28 м/с. 23-24 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. 23-24 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в центре, востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза.

Днем на севере Костанайской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо- западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, в центре Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, днём на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, утром и днём порывы 15-20м/с. В Павлодаре утром и днём ожидается гроза. Ветер южный, утром и днём порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем временами порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются временами сильный дождь, гроза.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

Ночью на востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.