Град диаметром до 3 см выпал в СКО

В Северо-Казахстанской области на протяжении нескольких дней властвует непогода. В регионе идут дожди с грозами, град, наблюдается сильный ветер. Исключением не стали выходные дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова сообщила, что сегодня, 9-го июня, днем территория области находилась под влиянием западного циклона и атмосферных фронтов. Отмечались гроза, град, осадки в виде дождя, порывистый ветер от 17 до 27 м/с.

Метеостанция в селе Рузаевке района им. Г.Мусрепова зарегистрировала сильный дождь и град диаметром 12 мм и продолжительностью семь минут. В Тайынше Тайыншинского района диаметр града уже составлял 30 мм и длился он 35 минут. Эта же метеостанция зафиксировала сильный дождь - 85,8 мм продолжительностью около 2,5 часов. Всего за сутки здесь выпало 88,3 мм осадков. Тогда как месячная норма составляет 47 мм.

Сильный дождь зарегистрировали метеостанции в селе Явленке Есильского района и Тимирязево Тимирязевского района.

Североказахстанские синоптики предупреждали о том, что выходные дни в регионе будут ненастными. Штормовое предупреждение сохраняется и на первый рабочий день недели. В понедельник, 10-го июня, в северных, западных и южных районах прогнозируется сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и днем с порывами 15-20 м/с.